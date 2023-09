Milano-Cortina: Zaia, su pista da bob a Innsbruck vediamo costi

L'assegnazione dei lavori per la nuova pista da bob di Cortina ritarda "perché le aziende che possono fare un'infrastruttura come questa non sono molte, sono poche, e in questo momento il lavoro non manca. Immagino sia per questo". Lo ha detto ai giornalisti stamani, a Verona, il presidente del Veneto Luca Zaia.

Sulla possibilità di utilizzare l'impianto di Innsbruck, Zaia ha sottolineato di avere "spesso chiesto che si andasse al 'vedo', e Innsbruck, da quel che è dato sapere, sembra che abbia fatto un'offerta per un affitto di 17 milioni di euro, senza poi però far tutto il conto di tutto quello che c'è oltre l'affitto, cioè fare un Villaggio olimpico, l'ospitalità. Lì bisogna replicare una 'mini olimpiade'. Io spero che qualcuno si prenda la briga di fare un quadro sinottico: ci sarà un totale, che so, 20, 30, 40 milioni per Innsbruck, e poi Cortina. Ma qui non sono 105 milioni, come dice qualcuno".

Secondo Zaia, per Cortina "la cifra finale è data da tutto in un complesso di opere, molte delle quali non hanno nulla a che vedere con la gara di bob: il museo, tanto per citarne uno, è una spesa importante ma non ha nulla a che vedere col fatto che si facciano le gare. Non è un'apertura verso Innsbruck, ma continuo a vedere persone che la fanno tanto facile. Io non faccio né aperture né chiusure. Ho sempre avuto la stessa posizione: sono andati avanti con la storia di Innsbruck e poi alla fine l'offerta è arrivata dopo mesi e mesi; so che stanno facendo i conti finali, vedremo quali saranno le differenze.

Dall'altra parte non ci sarà un'infrastruttura che ci resta, qui sì", ha concluso.



