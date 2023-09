I carabinieri di quartiere in servizio anche a Rovereto

Attivato anche a Rovereto il servizio di carabiniere di Quartiere. Il servizio - ricorda una nota dell'Arma - è stato già ampiamente collaudato a Trento negli ultimi anni dove ha riscosso notevole successo nella popolazione oltreché in particolare nei commercianti i quali si sentono più sicuri avendo la possibilità di segnalare eventuali criticità direttamente ai militari che a piedi transitano di fronte ai loro esercizi commerciali. Il servizio verrà svolto tutti i giorni, in orari diversi ed alternati, e sarà ovviamente integrativo del più tradizionale dispositivo di controllo del territorio messo già in campo dall'Arma a Rovereto Questo modello operativo, individuato nel quadro dei provvedimenti volti a favorire la massima vicinanza al cittadino (obiettivo da sempre primario per l'Arma, sottolinea ancora la nota), è ritenuto particolarmente idoneo a soddisfare la richiesta di (percezione di) sicurezza della comunità. Si tratta infatti di militari appositamente addestrati, che vanno ben oltre alla classica pattuglia a piedi, e che, indossando una particolare fascia rossa di riferimento, svolgono alcuni brevi tragitti per il centro delle città e nei parchi, con andatura lenta e frequenti soste nei luoghi dove le dinamiche della comunità sono più intense, proprio con l'intento di favorire non solo la visibilità della pattuglia ma anche e soprattutto il reciproco confronto e dialogo con la popolazione. Lo scopo - si legge ancora nella nota - è infondere sicurezza, dare consigli e ricevere istanze e preoccupazioni da parte di chiunque, favorendo nel lungo termine una diretta e personale conoscenza di questi militari e abbattendo così ogni remora ed imbarazzo nell'approcciarli e chiedergli consulenza e supporto.



