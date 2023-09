Giovane morto a Sarentino, un fermo per omicidio stradale

Un motociclista 25enne della val Sarentino si trova agli arresti domiciliari con la pesante accusa di omicidio stradale aggravato. Secondo gli inquirenti, l'altoatesino avrebbe investito sabato notte un 22enne che alle 3 di notte stava camminando lungo la strada statale 137 che porta in Valdurna e si sarebbe allontanato senza prestare aiuto.

Il giovane, Florian Nussbaumer, è deceduto sul posto.

In un primo momento i soccorritori avevano ipotizzato un incidente in moto con autonoma condotta da parte di Nussbaumer, anche se la sua moto non è stata trovata nelle immediate vicinanze, come si apprende ora dagli inquirenti. Sabato sera in zona si era svolta una manifestazione di motocross e numerosi motociclisti si trovavano in val Sarentino. I sospetti sono quasi subito caduti su un biker, compaesano 25enne, che è stato fermato ancora domenica sera. La notizia è però trapelata solo nella scorse ore. Il giovane nel frattempo si trova ai domiciliari. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA