E' stata annullata l'esibizione della Frecce tricolori, prevista per domenica, per lutto e per esigenze tecniche legata alla necessità di ristabilire la pattuglia dopo l'incidente a Torino. E' invece confermato per lunedì il sorvolo di Trento e della vicina Bolzano, senza esibizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA