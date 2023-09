1800 caprioletti salvati dalle falciatrici in Alto Adige

In Alto Adige sono 1.800 i piccoli di capriolo salvati questa estate dalla morte cruenta causata dalle falciatrici grazie all'impegno di centinaia di cacciatori, guardiacaccia, agricoltori e volontari e anche grazie all'utilizzo di droni dotati di termocamera, informa l'Associazione Cacciatori Alto Adige. I caprioletti infatti spesso si nascondo nei prati e non scappano all'arrivo dei macchinari agricoli.

A causa del tempo molto variabile e del fatto che la fienagione è partita un po' a rilento, in molte località la stagione del salvataggio dei caprioletti è iniziata un po' più tardi del solito. Ciononostante, le circa 840 persone coinvolte nelle operazioni di salvataggio in tutta la provincia si sono impegnate a fondo anche nella stagione passata ottenendo ottimi risultati. In totale, sono state impiegate circa 8.000 ore a tutela della giovane selvaggina. Quasi la metà di queste ore, circa 4.000, sono state dedicate alla ricerca dei caprioletti tramite droni dotati di termocamera, un sistema di salvataggio sempre più diffuso tra le riserve altoatesine, conclude l'Associazione Cacciatori Alto Adige in una nota.



