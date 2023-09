Widmann, 'non c'è più leadership in Alto Adige'

"In Alto Adige non c'è più una leadership". Lo ha detto l'ex assessore Thomas Widmann presentando i 22 candidati e il programma della sua lista "Für Südtirol". Si tratta - ha detto - di una forza "cristiano-sociale di centro, formata di persone che hanno dimostrato di saper operare nelle loro professioni e nel sociale".

Widmann ha parlato di un problema sicurezza in Alto Adige.

"Non è ammissibile che donne, come anche uomini, debbano avere paura ad attraversare il parco della stazione a Bolzano. Per questo motivo serve una polizia provinciale", ha detto il capolista.

Per quanto riguarda invece la sanità, Widmann ha detto di aver portato come assessore provinciale i tempi di attesa per una mammografia "da 380 giorni a sotto 100 e che ora sono tornati a 300 giorni, un lasso di tempo che può decidere tra vita e morte".

In tema di autonomia Widmann ha detto che "il fondamento del nostro benessere, la magna carta dell'Alto Adige è e rimane la nostra autonomia che per questo motivo va rafforzata". "La competenza sulle apertura domenicali è semplicemente tornata nelle nostri mani, dove era per decenni", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA