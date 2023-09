Ue, 'da Roma nessuna notifica sul ricorso sul Brennero'

La Commissione europea finora non ha ricevuto alcuna notifica su un ricorso dell'Italia contro l'Austria per le limitazioni alla circolazione poste in modo unilaterale da Vienna. Lo fa sapere un portavoce Ue.

"E' un tema su cui stiamo lavorando con i Paesi membri da molto tempo, abbiamo avviato e organizzato riunioni con i ministri dei trasporti di Germania, Austria e Italia", ha ricordato il portavoce, evidenziando che "spetta innanzitutto a questi tre Paesi trovare una soluzione".

"La Commissione Europea sa, da anni, che esiste un problema austriaco al Brennero. Eppure, a Bruxelles chiacchierano e da Vienna continuano gli atti di arroganza: a ottobre il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sarà al valico di persona". Così fonti del Mit.



