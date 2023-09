Senza tetto aggredisce la compagna con una spranga, arrestato

Un 40enne tunisino è stato arrestato dalla polizia e portato in Questura dopo aver aggredito una donna rumena di 45 anni con cui viveva all'interno dell'edificio abbandonato delle ex Aziende agrarie in via Giusti a Trento. A chiamare il 113 sono stati i passanti allarmati dalle grida della donna, che il 40enne ha aggredito con una spranga colpendola alla testa. Quando sono arrivati sul posto gli agenti, il tunisino ha cercato di aggredire anche loro.

L'uomo - noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti, anche per stupefacenti - deve rispondere di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato anche per maltrattamenti nei confronti della donna, che dopo i fatti è stata accompagnata prima in ospedale, dove è stata medicata - non è grave - e poi in Questura.

Entrambi sono senza fissa dimora e anche la donna ha precedenti per prostituzione. Il 40enne passerà la notte in camera di sicurezza e domani sarà processato per direttissima. Per l'uomo si complica anche il rinnovo della pratica del permesso di soggiorno che proprio in questi giorni è in fase di revisione: molto probabilmente il documento gli verrà revocato e saranno poi avviate le pratiche per l'espulsione.



