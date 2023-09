Padre Peter Stuefer è il nuovo abate di Muri-Gries a Bolzano

Padre Peter Stuefer è il nuovo abate dell'Abbazia benedettina di Muri-Gries. Negli ultimi anni aveva già guidato il convento in veste di amministratore. I frati si sono riuniti questa nella sala capitolare per eleggere un abate per la loro comunità. L'elezione con scrutinio segreto è stata presieduta dall'abate praeses della Congregazione benedettina svizzera, l'Abate Vigeli Monn del Monastero di Disentis.

Padre Peter Stuefer guiderà la comunità per sei anni e sarà anche il principale responsabile delle questioni economiche del monastero di Muri-Gries. Il nuovo abate sarà insediato solennemente l'11 novembre, festa del patrono del monastero San Martino, dal vescovo diocesano Ivo Muser. La funzione avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Muri-Gries a Bolzano. È prevista la partecipazione degli abati degli altri monasteri della Congregazione benedettina svizzera e dei monasteri tirolesi.

Durante la funzione gli verranno consegnate le insegne, che consistono in un anello in segno di fedeltà, la mitra e il pastorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA