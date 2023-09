Domenica Bolzano senza auto ma con molte bici

Domenica 24 settembre è in programma nel capoluogo la 27a edizione di bolzanoinbici la grande festa dedicata alle due ruote in una città chiusa al traffico motorizzato dalle 9.30 alle 16.30. la manifestazione è organizzata dall'Assessorato alla Mobilità del Comune di Bolzano in collaborazione con i Quartieri cittadini e la Uisp.

Tante iniziative e manifestazioni collaterali oltre alla "Stracittadina" con possibilità di partenza dalle 9.30 alle 16.00 da 5 diversi punti del capoluogo (piazza Anita Pichler (Don Bosco), piazza Vittoria (Gries S.Quirino), piazza Matteotti (Europa Novacella), parco Mignone (Oltrisarco) e piazza Municipio (Centro) e a cui è abbinato il tradizionale Palio dei Quartieri che andrà alla Circoscrizione che riuscirà a totalizzare il maggior numero di iscritti residenti. Quartier generale dell'evento, il piazzale delle Feste sui prati del Talvera dove, oltre a ritirare la TShirt della manifestazione presentando la scheda con i timbri attestanti il passaggio nei vari quartieri, alle 17.30 si terrà anche l'estrazione finale dei premi tra tutti i partecipanti presenti: in palio tante biciclette.



