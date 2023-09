Difendersi dalle mafie, convegno nel palazzo della Provincia

"Difese delle amministrazioni comunali e della società civile contro le infiltrazioni mafiose" è il tema scelto per il convegno che si terrà lunedì, 25 settembre 2023, alle ore 10, presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante, 15. Interverranno Francesco Messina, prefetto di Padova con grande esperienza nel campo dell'investigazione a contrasto della criminalità organizzata, Raffaele Cannizzaro, Commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia e Prefetto a riposo, Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis e garante per le persone detenute del Comune di Napoli. L'incontro sarà moderato da Alberto Francini, Coordinatore del "Progetto Legalità" ed ex Questore di Trento. L'iniziativa - comunica la Provincia - rientra infatti nell'ambito del "Progetto legalità" che vede la collaborazione della Camera di Commercio di Trento e della Provincia autonoma di Trento per il contrasto alla criminalità in ambito economico e coinvolge gli amministratori locali, gli imprenditori e la comunità in incontri ad hoc dedicati ad una corretta informazione sul tema e all'analisi del fenomeno.

"Quello di lunedì è il primo di una serie di incontri che saranno organizzati nei prossimi mesi sul tema. Questo primo appuntamento è dedicato in particolare agli amministratori pubblici e alle comunità dei residenti, specie nelle piccole realtà territoriali; a seguire si terranno incontri specifici per gli imprenditori. L'obiettivo non è affrontare il fenomeno delle infiltrazioni criminali dal punto di vista della repressione, che è un'attività che compete alla magistratura e alle forze di polizia, ma da quello della prevenzione, agendo sul piano culturale e aumentando il livello di attenzione da parte delle istituzioni locali, del mondo imprenditoriale e della società civile di fronte a fenomeni che possono avere effetti sull'economia e portare anche al controllo del territorio. Questi incontri hanno quindi la funzione informativa e preventiva di accrescere la consapevolezza sul rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico e sociale e su come ci si può tutelare di fronte ai questi possibili tentativi", commenta Alberto Francini.



