Aperture festive: Fugatti, primo passo riconosce nostra volontà

Il parere positivo ottenuto dalla Commissione dei dodici dal Ministero per le imprese e il made in Italy sulle aperture domenicali e festive è "un primo passo che riconosce la nostra volontà di sostenere l'economia delle comunità e la competitività dei piccoli centri di montagna". Lo dicono il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore provinciale Roberto Failoni. "Accogliamo con soddisfazione il parere favorevole alle modifiche della norma sulle liberalizzazioni delle aperture degli esercizi commerciali ottenuto ieri dalla Commissione dei dodici dal Ministero delle imprese e del made in Italy - commentano Fugatti e Failoni -. La nostra proposta, ormai tre anni fa, nasceva con il solo obiettivo di tutelare e sostenere le comunità trentine, nella convinzione che una maggiore competitività e attrattività dei territori potesse passare anche da una maggiore libertà sul fronte dell'offerta commerciale, diversamente in difficoltà rispetto ai grandi centri commerciali e alla grande distribuzione dei fondovalle".

"Si tratta di un primo, seppur importante, passo di un iter che ora dovrà seguire il suo corso - conclude Fugatti - ma che riconosce, seppur a distanza di tre anni, la correttezza dell'azione del governo provinciale che, in esercizio della propria speciale Autonomia, intendeva agire a tutela e salvaguardia delle proprie comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA