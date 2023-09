Ultimi giorni d'estate, piogge e temperature in calo in Trentino

Negli ultimi giorni d'estate calano le temperature in Trentino a causa del transito di due perturbazioni da ovest, una oggi 20 settembre, che porterà a qualche rovescio in serata, e una più consistente tra le giornate di giovedì 21 e venerdì 22 settembre. Nel fine settimana, invece, tornerà il bel temo, con la pressione in aumento su tutto il territorio provinciale.

Per la giornata di oggi, Meteotrentino prevede un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto nella parte meridionale del Trentino e in serata. Le temperature sono in lieve calo, con brezza nelle valli.

Domani la giornata sarà variabile, con tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti e a qualche rovescio. La probabilità di precipitazioni tenderà ad aumentare in serata. Le temperature risulteranno in aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi., mentre si prevedono venti da moderati a forti in quota e deboli o a regime di brezza in valle. Il 22 settembre, ultimo giorno d'estate, sarà coperto con precipitazioni diffuse.

Sabato è previsto un graduale miglioramento nel corso della giornata, mentre domenica e nei primi giorni della prossima settimana il tempo sarà sereno e stabile con temperature nuovamente in aumento.



