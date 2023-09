Ultima seduta lampo per il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige ha concluso la legislatura con una seduta lampo. Riunito a Bolzano, dopo la commemorazione dell'ex consigliere regionale Gerold Meraner, in carica dal 1983 al 1993, scomparso di recente, è stato avviato l'esame del bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2022.

La proposta, ha detto il presidente della giunta, Maurizio Fugatti, "è un atto di consuntivo in cui confluisce tutto quello che riguarda l'amministrazione pubblica della Regione, del Consiglio e delle società che afferiscono a questa amministrazione. Tutte le società controllate e partecipate hanno avuto un bilancio positivo, con una sola eccezione". Dopo un solo intervento, il bilancio è stato votato ed approvato con 35 voti favorevoli e la seduta è stata tolta.



