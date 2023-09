Truffa online a lieto fine, bolzanino risarcito

Aveva messo in vendita quattro pneumatici invernali su un portale di compravendite online a 80 euro, ma è stato truffato per 1.000. Protagonista della disavventura è un bolzanino, contattato da un uomo di fuori regione che si è finto interessato all'acquisto, dicendo che avrebbe pagato tramite carta di credito ricaricabile.

Il bolzanino, quindi, è andato allo sportello bancomat e, seguendo le indicazioni che il sedicente acquirente gli forniva in tempo reale al telefono, ha digitato un codice che avrebbe dovuto far partire il bonifico sulla sua carta. Operazione non andata a buon fine, tanto che il bolzanino, convinto fosse dovuto a un errore, l'ha ripetuta per altre tre volte.

Rendendosi conto solo dopo che invece di incassare, aveva appena disposto quattro bonifici da 250 euro ciascuno. Ha quindi sporto denuncia, e le indagini coordinate dalla Procura di Bolzano, che ha disposto anche un decreto di perquisizione, hanno consentito di risalire all'identità del truffatore. L'uomo, incensurato, ha risarcito la vittima, che ha ritirato la denuncia. In caso di condanna, avrebbe rischiato dai 6 mesi ai tre anni.



