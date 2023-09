Salvini, von der Leyen pontifica, non fa nulla su Brennero

"La presidente von der Leyen non ha firmato l'avvio della procedura" contro l'Austria per i limiti al transito dei mezzi pesanti al Brennero. "A questo punto confidiamo sulla giustizia della Corte europea. Non si può pontificare a spese dell'Italia, cercando accoglienza e integrazione a Lampedusa, blindando il confine del Brennero.

Questo governo porrà fine a questa vergogna". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera.

Per Salvini, sulla vicenda del Brennero "dopo 4 anni di inerzia della Commissione europea, il governo ha deciso di attivare la procedura prevista dal Trattato Ue per presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea contro un altro stato per violazione del diritto eurounitario. E' un gesto forte, ma necessario. Gli uffici del mio Ministero e di Palazzo Chigi stanno preparando il dossier", ha spiegato il ministro, nonostante "questa attività è generalmente compito della Commissione".

"Siamo di fronte a un atto di violenza e di arroganza politica da parte di un governo di un paese membro della Ue, cui dobbiamo porre fine - ha detto ancora Salvini -. Le limitazioni sono state introdotte dall'Austria per motivazioni sulla carta ambientali, ma l'ambiente non c'entra nulla. E' semplicemente concorrenza sleale austriaca nei confronti degli imprenditori e degli autotrasportatori italiani, tedeschi e dell'intero continente europeo".



