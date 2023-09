Presentata la lista del Patt, Marchiori capolista

È stata presentata la lista dei candidati del Partito autonomista trentino tirolese (Patt), in vista delle elezioni regionali del 22 ottobre. I candidati - si apprende - sono 34, di cui 17 donne e 17 uomini, in rappresentanza di tutte le valli e le città del Trentino.

Il capolista è il segretario politico Simone Marchiori, rappresentante del nuovo corso avviato dal partito, che ha abbandonato lo schieramento di centrosinistra per avvicinarsi a quello di centrodestra. Gli altri candidati sono stati inseriti in ordine alfabetico.

"Il nostro non è un cartello elettorale, ma una lista coesa e forte che ha già dimostrato, durante l'elaborazione del programma, di avere una visione innovativa del Trentino in grado di affrontare i nodi politici aperti e la volontà di dare risposte ai bisogni dei trentini. Con il giusto mix di novità ed esperienza, sono certo che gli elettori sapranno riconoscerci il giusto valore", afferma Marchiori.

Tra i candidati ci sono il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna.



