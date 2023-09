Elezioni: voto domiciliare, richieste fino al 2 ottobre

Fino a lunedì 2 ottobre, tutte le elettrici e gli elettori affetti da gravi infermità e quindi impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità di accedere al voto domiciliare.

Per le prossime elezioni provinciali, che si terranno il 22 ottobre 2023, dal 12 settembre scorso, sino al 2 ottobre prossimo, di può presentare la richiesta per il voto domiciliare. Le persone interessate devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. Alla richiesta deve essere allegato il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità sopra indicate.

Il sindaco provvederà a verificare la regolarità della dichiarazione e rilascerà ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori/elettrici ammessi al voto a domicilio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA