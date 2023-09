Carabinieri in bici elettrica al Sellaronda Bike day

C'era anche una pattuglia di due carabinieri muniti di E-bike a vigilare sulla "Sellaronda Bike Day" che ha visto la partecipazione di circa diecimila ciclisti che hanno compiuto il giro dei quattro passi intorno al gruppo del Sella..

Insieme alle altre forze dell'ordine ed alla Croce bianca, nei servizi di sicurezza, nei punti strategici di maggior afflusso sono stati impiegati undici militari della compagnia di Ortisei e di Brunico. Fra questi, anche i carabinieri in sella alle E-bike che, nella tratta dal Passo Gardena al Passo Sella, hanno fornito informazioni ai ciclisti sul percorso, sui punti di ristoro o di assistenza, soccorrendo ciclisti in difficoltà con le catene o i pneumatici forati delle loro bici.

La pattuglia in bici ha fornito assistenza anche ai numerosi turisti appiedati che percorrevano i sentieri vicini alla sede stradale, informandoli in merito al sentiero, al rifugio ed ai relativi tempi di percorrenza. La pattuglia su due ruote ha potuto, infine, meglio vigilare lungo le soste del tracciato le biciclette parcheggiate o lasciate in sosta per prevenire furti dei mezzi o di componenti come il computer di bordo o di altra attrezzatura.

Anche la Croce bianca ha partecipato all'evento con personale dotato di E-bike che consente di raggiungere l'eventuale paziente in sicurezza, rapidità e senza l'ingombro di un'autoambulanza. Dotati di due borse laterali, riescono a trasportare tutto il necessario per il primo intervento, compreso il defibrillatore portatile.



