Bolzano potrà decidere gli orari domenicali dei negozi

Torna da Roma a Bolzano la competenza per la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi, persa nel 2011 con le liberalizzazioni volute dal governo Monti. Il tema delle aperture domenicali è molto sentito in Alto Adige, a causa della forte presenza di piccoli negozi con poco personale.

La commissione paritetica, la cosiddetta Commissione dei dodici, ha approvato una norma di attuazione che ora deve essere ancora approvata dal consiglio dei ministri. A questo punto la Provincia di Bolzano potrà fissare autonomamente i paletti per gli orari di apertura.



