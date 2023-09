Arrestato per spaccio a Trento, trasferito al Cpr di Potenza

I carabinieri di Trento hanno arrestato un 26enne di origini marocchine, con precedenti e senza una fissa dimora, per spaccio di stupefacenti.

I militari - informa l'arma - hanno individuato il giovane durante un servizio di controllo lungo le strade del capoluogo maggiormente interessate dai fenomeni di spaccio. Nei pressi di piazza Dante, il giovane è stato visto seduto su di una panchina con atteggiamento sospetto. Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish.

Il 26enne è stato processato per direttissima e condannato a mesi tre di reclusione, con il nulla osta all'espulsione dal territorio nazionale. Il giovane è stato quindi condotto al Cpr di Potenza.



