Giunta Alto Adige stanzia 18 mln per servizi sociali

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un'integrazione ai programmi di investimenti nell'ambito dei servizi sociali. Si tratta di 17,7 milioni di euro per immobili per disabili, donne vittime di violenza e altri settori. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha ricordato che tali interventi vengono gestiti dalle comunità comprensoriali e che in precedenti sedute erano già stati aumentati fondi per le attività correnti, tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei costi.





