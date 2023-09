Accoltellamento a Bolzano, indagine per tentato omicidio

La Procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un'indagine per l'accoltellamento avvenuto verso le 23 di ieri in zona industriale, in prossimità di una fermata dell'autobus. L'ipotesi di reato è di tentato omicidio: il fascicolo è a carico di ignoti. La vittima è stata soccorsa da un passante e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Si tratterebbe di un cittadino algerino di 23 anni e sarebbe stato colpito alla gola. Ancora non si conosce l'identità dell'aggressore: indagano i carabinieri.



