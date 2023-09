Tar Trento respinge ricorsi animalisti contro abbattimento lupi

Con due distinti decreti, il presidente del Tar di Trento, Fulvio Rocco, ha respinto la richiesta di sospendere l'abbattimento dei due lupi ritenuti responsabili dell'uccisione di 16 bovini e 2 asini avvenuta in località malga Bodera a Sega di Ala. I ricorsi erano stati presentati dalle associazioni animaliste: uno da Leal Odv Lega Antivivisezionista, l'altro da Lncd Animal Protection, Wwf e Lav contro il decreto di abbattimento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ed il parere di Ispra, che ha ritenuto il provvedimento "coerente con il quadro normativo provinciale e comunitario". La trattazione collegiale dell'incidente cautelare è stata fissata per il 28 settembre in camera di consiglio.



