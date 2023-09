Schlein, 'innovazione e ricerca per un'economia sostenibile'

"È il luogo ideale dove le imprese possono far convivere la propria ricerca con i bisogni di un'economia e di un'industria che stanno cambiando tanto e che insieme a noi devono ritrovare un equilibrio con il pianeta". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, visitando il Noi Techpark di Bolzano, dove ha incontrato anche i candidati del suo partito alle elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre.

"È un'eccellenza di questo territorio che nasce dalla condivisione, dalla capacità di fare rete con le imprese e da un'amministrazione che ci ha creduto", ha aggiunto, ricordando che il parco tecnologico del capoluogo altoatesino ha visto la luce in anni in cui il Pd, oggi all'opposizione, era al governo della Provincia di Bolzano. "Abbiamo esattamente bisogno di questo per realizzare e accompagnare tutta l'economia e l'industria nei processi di conversione che possono abbattere le emissioni, aumentare la produttività e, in questo modo, anche ridurre l'impatto negativo che abbiamo sul clima e sull'ambiente", ha concluso Schlein.



