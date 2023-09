Confidustria Trento: "Valdastico da fare senza se e senza ma"

"Il nostro Trentino è un territorio peculiare, ortograficamente complesso. Noi vorremmo far convivere l'industria lungo l'asta dell'Adige e le valli trentine. Pochi sanno che nelle Giudicarie e nella valle di Fiemme il Pil è generato soprattutto dall'industria". Così il presidente di Confindustria del Trentino, Fausto Manzana, in occasione dell'assemblea degli industriali trentini.

"La comunità delle imprese deve convivere. Alla politica chiediamo di proseguire celermente su investimenti necessari, come il termovalorizzatore, il nuovo ospedale di Trento, sanità e le infrastrutture. Abbiamo richieste su investimenti e sostenibilità", ha detto Manzana.

Uno dei temi portati avanti da Confindustria è anche quello relativo al collegamenti. "La Valdastico è un'opera da fare senza se e senza ma. Servono decisioni e vanno realizzate", ha specificato il presidente degli industriali trentini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA