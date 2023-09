Scalatore perde l'appiglio sul Catinaccio, in ospedale

Un alpinista di Cavalese di 66 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto lungo la via "Lo spigolo maestro" alla Guglia del Rifugio, sul gruppo del Catinaccio, in valle di Fassa. L'uomo - informa il Soccorso alpino - stava scalando da primo di cordata quando ha perso l'appiglio ed è precipitato per circa otto metri, finendo a un metro dalla base della parete e perdendo conoscenza.

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 10.15 dal suo compagno di cordata, che, in attesa dei soccorsi, ha calato l'alpinista fino alla base della parete.

Sul posto è intervenuto il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l'equipe sanitaria, trasferita in quota dall'elicottero. L'uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato stabilizzato, mentre in quota è arrivato anche un operatore della stazione centro Fassa del Soccorso alpino. La barella è stata quindi calata per circa 40 metri e poi trasferita a bordo dell'elicottero.



