Radiocollarato un orso in valle di Sole, verrà monitorato

Nella notte tra il 14 e 15 settembre scorsi è stato catturato un orso nel territorio comunale di Dimaro, in valle di Sole. L'animale, un giovane maschio in attesa di identificazione genetica, è stato dotato di radiocollare e rilasciato. L'esemplare è stato catturato - si apprende - in una zona in cui ultimamente sono stati registrati diversi danneggiamenti provocati da un orso nei pressi degli abitati.

L'esemplare era già sottoposto a ripetute azioni di dissuasione da parte del Corpo forestale trentino, attraverso l'impiego di spray anti-orso e pallettoni di gomma. Ora i suoi movimenti saranno monitorati per comprenderne il comportamento e valutare nuovi interventi di dissuasione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA