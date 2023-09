Presentata la lista di Centro Destra, guidata da Maturi

La lista e il programma politico di Centro Destra, il partito guidato dall'ex parlamentare Filippo Maturi, è stata presentata al parco della stazione di Bolzano, in vista delle prossime elezioni regionali di ottobre.

La lista comprende 35 candidati, di cui 30 di madrelingua italiana e cinque tedesca. Il candidato più giovane ha 20 anni, mentre il più anziano 72.

"La cornice scelta per la presentazione, il parco della stazione a Bolzano, non è casuale. La decisione di presentare la lista in questo luogo vuole lanciare un segnale forte: la politica deve tornare ad occuparsi in primis delle zone degradate e lavorare con determinazione per restituire queste aree alla cittadinanza", fanno sapere i candidati.

Tra i candidati vi sono un medico chirurgo, una veterinaria, un commercialista, alcuni imprenditori, artigiani, un nonno vigile e diversi impiegati del settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda gli ambiti di impegno, si è parlato di sicurezza e la lotta all'immigrazione, tutela della classe media rispetto al caro vita, investimenti per l'inclusività e l'assistenza e la sanità.



