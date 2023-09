Firmata autorizzazione all'abbattimento di 2 lupi in Val Venosta

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato l'autorizzazione al prelievo di due lupi nella zona di Castelbello, in Val Venosta.

Si tratta del secondo provvedimento nell'arco di una settimana.

Il primo, firmato il 9 settembre per l'abbattimento di due lupi nella zona di Selva dei Molini, è stato sospeso dal Tar di Bolzano dopo il ricorso delle organizzazioni animaliste.

Secondo la valutazione del Servizio forestale provinciale e dei legali provinciali - si apprende - nel Comune di Castelbello sono soddisfatti i requisiti di base per l'autorizzazione al prelievo, dato che la popolazione di lupi in Alto Adige non è ritenuta in pericolo. Dall'inizio dell'estate diversi capi di bestiame, tra questi alcuni manzi, sono stati predati in vari alpeggi designati come aree di protezione dei pascoli.

Il prelievo è di competenza del Corpo forestale provinciale, mentre l'autorizzazione di rimozione ha una validità di 60 giorni dalla data della firma.



