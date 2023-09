A Trento la manifestazione nazionale contro la caccia

Un migliaio di persone ha preso parte alla manifestazione nazionale contro gli la caccia e per la salvaguardia degli animali selvatici indetta dalla Lav assieme a diverse organizzazioni animaliste nella città di Trento. Gli attivisti, con slogan e striscioni, hanno chiesto di salvaguardare la popolazione di orsi e lupi in Trentino Alto Adige e hanno invocato le dimissioni del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il corteo è partito da piazza Dante e ha attraversato le strade del centro storico del capoluogo trentino. La conclusione della manifestazione è prevista in piazza Donne lavoratrici, nel quartiere delle Albere.

I manifestanti hanno sostato sotto il Palazzo della Provincia di Trento e del Commissariato del governo del Trentino scandendo diversi slogan contro i provvedimenti di abbattimento di alcuni esemplari di grandi carnivori firmanti dai governatori del Trentino e dell'Alto Adige.



