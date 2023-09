A Bressanone la consegna dei diplomi a 200 laureati

Cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a Bressanone per 200 ex studenti della facoltà di Scienze della formazione. L'iniziativa - si apprende - si è svolta nel Palazzo vescovile, con il corteo di professori e laureati partito dalla facoltà, in viale Ratisbona, attraversando i portici e piazza del Duomo a suon di musica.

"La consegna dei diplomi nel centro della città simboleggia il forte legame con Bressanone. All'epoca, Niccolò Cusano aveva studiato all'Università di Padova, tra le più famose d'Europa.

Al giorno d'oggi, avrebbe studiato a Bressanone", ha sottolineato il preside, Paul Videsott, durante la cerimonia.

Videsott ha consegnato i diplomi ai laureati dei corsi di laurea triennali e magistrali e del dottorato di ricerca insieme al rettore, Paolo Lugli, e ai direttori dei corsi di laurea in Educatore sociale, Servizio sociale, Scienze della comunicazione e cultura, dei corsi magistrali di Scienze della formazione, Linguistica applicata, Musicologia, Innovazione e ricerca per gli interventi socio-assistenziali-educativi e del dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Didattica generale e Didattica disciplinare.

vLa cerimonia di consegna dei diplomi si è conclusa con l'intonazione dell'inno "Gaudeamus igitur" (l'inno universitario internazionale) e il tradizionale lancio del tocco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA