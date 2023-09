Via libera all'abbattimento di due lupi in Trentino

A partire da oggi, 15 settembre, la Provincia di Trento potrà dare attuazione all'ordinanza di abbattimento di due lupi sul versante trentino del Monti Lessini firmata lo scorso luglio dal presidente, Maurizio Fugatti. Il Consiglio di Stato ha infatti dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalle associazioni animaliste Lav, Lndc e Wwf dopo il rinvio dell'udienza collegiale del Tar di Trento al 28 settembre.

L'ordinanza di abbattimento, giustificata da Fugatti in relazione all'alto numero di predazioni registrato nella zona, era stata sospesa in via cautelare fino al 14 settembre, in attesa dell'udienza del Tar. Nel decreto di rigetto del ricorso delle organizzazioni animaliste, il Consiglio di Stato precisa come rimanga "ferma la possibilità dell'amministrazione di non portare a esecuzione il provvedimento gravato della irreversibilità degli effetti" fino all'udienza del Tar. Le associazioni potranno invece presentare una nuova istanza di sospensione cautelare al tribunale amministrativo di Trento.

La Lav ha comunicato di aver già dato incaricato i propri legali del deposito di una nuova richiesta cautelare fino al prossimo 28 settembre.



