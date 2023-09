Terna: riassetto della rete elettrica in val d'Isarco

Il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni di Terna Enrico Maria Carlini, hanno firmato un accordo attuativo per il progetto di razionalizzazione della rete elettrica della val d'Isarco. L'accordo prevede la realizzazione delle opere originariamente inserite nel progetto di Riassetto della rete elettrica in Val D'Isarco, attualmente in autorizzazione presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per cui Terna investirà 300 milioni di euro, dei quali 22 milioni di euro saranno finanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Nello specifico, l'intesa prevede demolizioni di linee aeree, interramenti di elettrodotti esistenti e varianti localizzative che consentiranno di liberare i centri abitati dagli asset elettrici. A Bressanone i lavori inizieranno a metà del 2024.

"L'accordo di oggi - ha dichiarato Enrico Maria Carlini, Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni di Terna - è stato pensato con l'ottica di aumentare, da una parte, la resilienza e la sicurezza della rete locale, realizzando in breve tempo nuove infrastrutture per l'alimentazione della trazione ferroviaria di Alta Capacità/Alta Velocità del Brennero, e dall'altra, di consolidare la collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano per definire un progetto tecnico condiviso di opere ambientalmente e territorialmente sostenibili".

"Questo è un momento storico per il nostro territorio - ha dichiarato Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano - Il progetto per il riassetto della rete in alta tensione della Valle Isarco non solo garantirà sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, ma contribuirà in maniera significativa a una migliore qualità di vita della popolazione locale". Oltre un terzo dei 190 chilometri di nuove linee ad alta tensione sarà interrato e dunque invisibile, garantendo un notevole miglioramento in termini paesaggistici e ambientali.

"Oggi facciamo un ulteriore passo verso il futuro", ha dichiarato Giuliano Vettorato, Assessore all'Energia.



