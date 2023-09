Tar di Trento rigetta ricorso contro la cattura dell'orsa F36

Il Tar di Trento ha rigettato l'istanza di sospensione in via cautelare della cattura dell'orsa F36 presentata dalle associazioni animaliste Enpa, Oipa, Lndc e Leidaa.

Nel decreto del giudice amministrativo si fa esplicito riferimento alla precedente sentenza di sospensione dell'ordinanza di abbattimento, in cui è stata disposta la cattura "a tutela del superiore interesse alla pubblica sicurezza e alla pubblica incolumità". Si conferma inoltre la trattazione della questione in camera di consiglio, fissata per il prossimo 12 ottobre.



