Iniziato il processo d'appello per Benno Neumair

Si è aperto questa mattina alla Corte d'assise d'appello di Bolzano, il processo di secondo grado per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri di Laura Perselli e Peter Neumair, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. Lo scorso 19 novembre il loro primogenito, Benno Neumair, 33 anni, era stato condannato all'ergastolo. L'imputato non è in aula.

Tra i motivi aggiunti dell'impugnazione, la difesa intende sollevare la questione di legittimità costituzionale della negazione del rito abbreviato, dell'aggravante per l'omicidio dei genitori, e vuole chiedere che l'imputato venga sottoposto a una nuova risonanza magnetica.

La polizia è intervenuta questa mattina al Tribunale di Bolzano per un oggetto sospetto, forse uno zaino, mai poi l'allarme è velocemente rientrato.



