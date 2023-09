Holzeisen, 'concentrazione drammatica di potere all'Oms'

"Ancora prima delle elezioni europee avverrà una concentrazione drammatica di potere autoritario presso l'Oms". Lo ha detto la capolista della lista Vita alle elezioni provinciali in Alto Adige, Renate Holzeisen.

Alla conferenza stampa hanno anche partecipati i candidati Renate Felderer, Erwin Demichel, Lorena Tagnin e Rudolf Schöpf.

Holzeisen ha contestato "la concentrazione in ambito sanitario con la medicina di protocollo", ma anche la "privazione della libertà dei medici e degli psicologhi sul trattamento dei pazienti secondo la loro esperienza professionale e la propria coscienza". Secondo la capolista della lista, che strizza l'occhio al mondo no vax altoatesino, tale provvedimento comporterà anche "una censura senza precedenti".



