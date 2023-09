Forza Italia Alto Adige, 'credere, combattere, vincere'

Fa discutere in Alto Adige lo slogan "Credere, combattere, vincere" scelto da Forza Italia per la campagna elettorale in vista delle provinciali del 22 ottobre. "La malizia è sempre negli occhi di chi vede. Abbiamo semplicemente cercato di comprimere una delle più grandi frasi di Silvio Berlusconi che recita testualmente: Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince", ha replicato il capolista Carlo Vettori, presentando la lista dei 20 candidati.

La conferenza stampa si è svolta nel parco della stazione ferroviaria. "La scelta del luogo non è stata casuale. Il parco ormai è terra di nessuno, o meglio di nessuno che abbia un lavoro legale e che paghi le tasse", ha commentato il consigliere uscente. "In questi cinque anni Forza Italia ha lottato, lavorato, se necessario minacciato la maggioranza per cercare di portare a casa qualche risultato che fosse connesso alle esigenze dei cittadini", così Vettori. "Purtroppo non avendo avuto un ruolo in giunta, la nostra azione ha avuto un risultato relativo, ne siamo consapevoli", ha concluso.



