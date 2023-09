Caso Pedri: tribunale Trento dispone il reintegro del primario

Il giudice del lavoro di Trento ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Saverio Tateo, ex primario dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale del capoluogo trentino. Tateo era stato licenziato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), con il parere positivo del comitato dei garanti, l'8 novembre 2021, a nove mesi dalla scomparsa della ginecologa Sara Pedri, avvenuta il 4 marzo 2021.

Il Tribunale di Trento ha escluso che le 17 contestazioni disciplinari, in gran parte relative a presunti atteggiamenti vessatori, si configurassero come maltrattamenti. Il giudice ha inoltre condannato l'azienda sanitaria al pagamento delle retribuzioni degli ultimi due anni.



