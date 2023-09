Come si è appreso durante il processo in Corte d'appello, Benno Neumair ora punta sulla giustizia riparativa. Il bolzanino, condannato in primo grado all'ergastolo per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, in una lettera datata 11 settembre e recapitata ieri alle parti, chiede l'accesso a questo percorso di riconciliazione con la sorella Madè e le zie. I giudici si sono poi ritirati in camera di consiglio.



