Avviati controlli nei cantieri a Madonna di Campiglio

I carabinieri di Madonna di Campiglio, in collaborazione con il personale del Servizio lavoro della Provincia di Trento, hanno avviato alcuni controlli per il rispetto delle norme in materia di lavoro nei cantieri edili della zona. L'attività - informa l'arma - è stata intrapresa in concomitanza con la chiusura della stagione estiva e la ripresa dei lavori di manutenzione e rinnovamento di strutture ricettive.

All'interno di un condominio di case vacanze, i militari hanno identificato sei lavoratori, di origine rumena, di cui tre non in regola con l'assunzione. Il titolare della ditta è stato sanzionato per il mancato versamento di contributi assistenziali e previdenziali. Il Servizio lavoro della ha inoltre disposto la sospensione della ditta dalle lavorazioni fino al pagamento delle sanzioni e alla regolarizzazione dei lavoratori.

Attualmente sono tre i cantieri in cui sono in corso i controlli dei carabinieri, che continueranno anche nelle prossime settimane.



