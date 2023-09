Sulle Dolomiti si inizierà a sciare il 25 novembre

Sulle Dolomiti la stagione sciistica partirà il 25 novembre. Tradizionalmente, i primi comprensori sciistici apriranno l'ultimo sabato di novembre, mentre gli altri seguiranno man mano fino all'apertura ufficiale il 5 dicembre. La stagione di Dolomiti Superski invernale durerà quasi 5 mesi.

Il volume degli investimenti per il 2023-24 ammonta a 110 milioni di euro. "Anche quest'anno gli impiantisti di Dolomiti Superski hanno fatto i compiti a casa, come è nella tradizione ormai da sempre, per essere pronti al confronto con i competitors internazionali. I nostri clienti sono al centro dell'attenzione e ogni anno ci impegniamo per poter loro proporre qualcosa di nuovo", così Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski.

In termini di hardware, quest'anno il focus è rivolto soprattutto ai sistemi di innevamento programmato, sempre più importanti per garantire la puntualità delle stagioni e la qualità costante delle piste durante l'arco della giornata e della stagione stessa. Si aggiungono quattro impianti di risalita, che andranno a sostituire impianti esistenti e oramai obsoleti. Il fiore all'occhiello - informa una nota - è la nuova cabinovia a 10 posti con stazione intermedia "Plose 1+2" che collega la località di Sant'Andrea sopra Bressanone con l'area sciistica Plose. Nel comprensorio Civetta in Veneto, la nuova seggiovia quadriposto fissa "Casera dei Zorzi - Cornia" sostituisce l'omonima seggiovia biposto. In Val Gardena è stata sostituita la sciovia "Cendevaves" a Monte Pana (Santa Cristina) con un impianto nuovo dello stesso tipo, mentre la stessa operazione è stata fatta anche nel comprensorio 3 Cime Dolomiti con la sciovia "Heinrich Harrer - Hawaii" a Sesto/Moso.

In termini di software è in fase di ultimazione la nuova App My Dolomiti, con numerosi servizi integrati e utilità per orientarsi nella destinazione sciistica più vasta al mondo. La nuova utility sarà disponibile da metà novembre.



