Sci: la Coppa Europa a Obereggen festeggia la 40/a edizione

La Coppa Europa di sci di Obereggen, la più antica del circuito continentale, nel cuore del comprensorio dolomitico dello Ski Center Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano, festeggia quest'anno la 40esima edizione. Lo slalom speciale si svolgerà, martedì 19 dicembre, per il settimo anno consecutivo sulla pista Maierl (pendenza massima del 55 per cento, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 chilometri di pista). Nell'edizione 2022 vinse il francese Amiez, secondo l'austriaco Rueland, terzo lo svizzero Simonet.

La Coppa Europa di Obereggen costituisce, tradizionalmente, un preludio allo slalom di Coppa del Mondo in programma a Madonna di Campiglio. La tradizione vuole, vista la qualità e la pendenza della pista Maierl ottimamente preparata dal comitato organizzatore, che chi ha fatto bene ad Obereggen, poi è stato protagonista anche sulla 3Tre. Nel frattempo si sta concludendo la stagione estiva ad Obereggen che, con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, costituisce quel magico mondo chiamato Latemarium: un reticolo di sentieri aperto fino a domenica 8 ottobre. Al centro del programma estivo un tema, da sempre caro ad Obereggen: la sostenibilità ambientale. Rappresentata in concreto, tra l'altro, dai sentieri dedicati alla bicicletta, tradizionale o e bike, che prendono il nome di Latemar.Bike.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA