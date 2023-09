La presentazione del Giro d'Italia sarà al Festival dello sport

Per la prima volta la presentazione del Giro d'Italia avverrà a Trento, durante il Festival dello Sport. Questo uno dei fiori all'occhiello della sesta edizione del Festival, dal 12 al 15 ottobre. Il primo colpo di pedale del nuovo Giro è in programma alle 18.30 del 13 ottobre, anticipato dalla presentazione dei risultati di uno studio sulle ricadute economiche del ciclismo per l'Italia.

Alla presentazione del Giro, che avverrà in contemporanea alla presentazione del Giro women, sarà visibile anche una mostra con alcuni esemplari firmati da Ernesto Colnago che hanno fatto la storia delle due ruote. Attesi all'evento Ganna e Pagacar, Nibali, ma anche Saronni e Balmamion, per l'ingresso nella Hall of fame del Giro.



