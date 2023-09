Kompatscher, 'i lupi rappresentano un grave pericolo'

Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e l'assessore provinciale all'Agricoltura e alle foreste Arnold Schuler prendono atto "con rammarico" della decisione del Tribunale amministrativo di sospendere l'abbattimento di due lupi in zona Selva dei Molini.

"La popolazione di lupi in rapida crescita in Alto Adige rappresenta un grave pericolo per gli animali da allevamento e quindi per la tradizionale agricoltura alpina e di montagna, motivo per cui la rimozione dei lupi è urgentemente necessaria.

L'Avvocatura della Provincia difenderanno davanti al Tribunale amministrativo di Bolzano la legittimità dell'autorizzazione al prelievo dei lupi", annunciano Kompatscher e Schuler.



