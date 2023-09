Il Tar di Bolzano sospende l'abbattimento di due lupi

"Il presidente del Tar di Bolzano ha firmato poco fa il decreto che salva la vita ai due lupi condannati a morte dall'accoppiata Kompatscher-Schuler, ora i forestali che erano alla ricerca dei due animali rientrino subito nei loro uffici, scaricando i fucili e lasciando vivere gli animali secondo la loro natura". Lo annunciano le associazioni Lav, Lndc Animal Protection e Wwf, firmatari del ricorso per bloccare le procedure avviate dalla Provincia per abbattere due lupi nel Comune di Selva dei Molini.

"Il presidente del Tar, anche richiamando il fatto che oramai il periodo dell'alpeggio è pressoché terminato, con conseguente significativa riduzione del rischio di predazioni di lupi, ha quindi disposto la sospensione del decreto del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fino alla trattazione collegiale prevista alla prossima Camera di Consiglio già fissata per il prossimo 10 ottobre", informa la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA