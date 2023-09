Festival dello Sport: tra gli ospiti da Ronaldinho a Domenicali

Roberto Baggio come ospite della cerimonia di apertura, poi tanti ospiti del mondo del calcio: da Ronaldhino a Andrij Shevckenko, da Karl Heinz Rumenigge a Jean Pierre Papin, con la possibile presenza di altri Palloni d'oro.

Questi i nomi legati al calcio che sono attesi al Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento, dal 12 al 15 ottobre.

Tra gli altri ospiti, anche Iker Casillas, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio, Beppe Marotta, Andrea Barzagli e Zlatan Ibrahimovic, dopo il recente addio al calcio. Ma anche Antonio Conte e Paolo Scaroni, Giovanni Carnevali, Lorenzo Casini e Daniele De Rossi.

Tra i numerosi ospiti annunciati nelle altre discipline, anche Stefano Domenicali, Jacques Villeneuve e David Coulthard per la Formula 1, l'ex Superbike Carl Fogarty, Marc Girardelli per lo sci e l'icona della racchetta Boris Becker.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA