Domenica torna Bolzano in bici

Organizzata dall'Assessorato alla Mobilità del Comune di Bolzano in collaborazione con i Quartieri cittadini e la UISP, domenica 24 settembre è in programma nel capoluogo la 27a edizione di bolzanoinbici la grande festa dedicata alle due ruote in una città chiusa al traffico motorizzato dalle 9.30 alle 16.30.

Oltre alla "Stracittadina" con possibilità di partenza dalle 9.30 alle 16.00 da 5 diversi punti (piazza Anita Pichler (Don Bosco), piazza Vittoria (Gries S.Quirino), piazza Matteotti (Europa Novacella), parco Mignone (Oltrisarco) e piazza Municipio (Centro) e a cui è abbinato il tradizionale Palio dei Quartieri che andrà alla Circoscrizione che riuscirà a totalizzare il maggior numero di iscritti residenti, tante iniziative e manifestazioni collaterali. Quartier generale dell'evento: il Piazzale delle Feste sui prati del Talvera dove, oltre a ritirare la maglietta dell'evento presentando la scheda con i timbri attestanti il passaggio nei vari quartieri, alle 17.30 si terrà l'estrazione finale dei premi tra tutti i partecipanti presenti: in palio tante biciclette. Attesi al solito circa 5.000 partecipanti.

La manifestazione aperta a tutti è da sempre molto amata e partecipata e anche quest'anno potrà godere del blocco del traffico motorizzato nel centro abitato (ad eccezione dei soliti corridoi di transito) che si protrarrà per l'intera giornata dalle 9.30 alle 16.30 (ordinanza in allegato). Tantissimi e di vario genere gli eventi nelle piazze e nei luoghi toccati dalla feste delle due ruote. Tra questi anche visite guidate al Museo Civico, al Monumento alla Vittoria e alla Casa Semirurale.

Interessante anche il tour in bici "tra scrosci e zampilli" con visite guidate alle principali fontane di Bolzano. La partecipazione a bolzanoinbici è come sempre gratuita.



