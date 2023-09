Le Dolomiti protagoniste della presentazione dell'iPhone 15

Ruolo da protagonista per le Dolomiti durante la presentazione del nuovo iPhone 15. Per documentare la potenza della nuova telecamera a 48 megapixle è stata infatti proiettata su un megaschermo un'immagine del Seceda. E' possibile, anche se non certo, che la foto sia stata scattata proprio dall'ad della Apple Tim Cook durante il suo recente soggiorno in Alto Adige. "Come dice Reinhold Messner: Le Dolomiti non sono le montagne più alte, ma sicuramente sono le più belle del mondo. Ancora una volta abbiamo avuto conferma", commenta soddisfatto Marco Pappalardo di Dolomiti Superski.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA