Kompatscher, 'combattere ogni forma di violenza contro le donne'

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher interviene sulla notizia di una 14enne violentata durante una festa di paese. "Questa notizia - dice all'ANSA - è sconvolgente. Purtroppo questo fatto dimostra ancora una volta in maniera drammatica che anche in Alto Adige dobbiamo fare tutto il possibile per combattere con ogni mezzo e in modo efficace tutte le forme di violenza contro le donne, il femminicidio, lo stupro, la violenza sessuale e sessualizzata, come anche l'oppressione, la discriminazione e l'esclusione".

"Questo compito non spetta solo al legislatore, alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma all'intera società. È importante superare le radici culturali della violenza psicologica e fisica contro le donne e gli stereotipi di ruolo", conclude il presidente della Provincia di Bolzano.



